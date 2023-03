PSG, clamoroso dalla Francia: pronto l’assalto ad Haaland

PSG, clamorosa indiscrezione di mercato proveniente dalla Francia: il club parigino pronto a dare l’assalto ad Haaland

Secondo quanto riferito da RMC Sport, non contento dei fuoriclasse che già possiede nel reparto offensivo, il PSG sarebbe pronto a dare l’assalto ad Erling Haaland.

Sarebbe pronta per il City un’offerta monstre da addirittura 197 milioni di euro per il bomber norvegese, che andrebbe a costituire una coppia letale con Kylian Mbappé. In attesa di capire cosa ne sarà invece di Leo Messi.