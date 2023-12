PSG, Donnarumma: «Gli errori capitano, l’importante è rialzarsi sempre»

Il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, al termine del match pareggiato contro il Borussia Dortmund: ecco cosa ha detto

Intervenuto dai microfoni di Sky Sport al termine di Borussia Dortmund PSG, Gianluigi Donnaruma ha parlato così.

PERIODO DIFFICILE PER ME – «Ringrazio sempre il mister per la fiducia, cerco sempre di essere disponibile per la squadra. Poi chiaro che gli errori capitano, siamo umani. L’importante è rialzare la testa, lavorare e farsi trovare sempre pronti».