Il PSG proverà a cedere due giocatori nel corso della finestra invernale per recuperare almeno 40 milioni di euro. Ecco i nomi

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il PSG proverà a cedere due giocatori nel corso della finestra invernale per recuperare almeno 40 milioni di euro e risparmiare sugli ingaggi.

I due giocatori in uscita sono Julian Draxler, il cui contratto andrà in scadenza al termine della stagione, e Leandro Paredes, in questi giorni accostato con insistenza all’Inter.