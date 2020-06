Pulcini (medico Lazio): «Giocare alle 21:45 è un autentico disastro per la salute dei giocatori»

Ivo Pulcini, responsabile medico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole

Ivo Pulcini, responsabile medico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole sul disputare i match alle 21.45.

GIOCARE ALLE 21.45 – «Giocare alle 21:45 dal punto di vista medico è un autentico disastro per la salute, al di là di chi vince o perde. Con questi ritmi vanno incontro ad un esaurimento fisico. Più sono le ore che si perdono di recupero, maggiore sarà la sindrome che porta ad esaurimento fisico: la salute è minacciata seriamente»

AIC – «L’AIC ne prenda coscienza e trovi un accordo per giocare prima, anche alle 20:45. Lotito? Non voglio difenderlo, lo tratto con massimo rispetto. Conoscendolo profondamente, si cambierebbe idea sul suo conto. I nostri giocatori li abbiamo caricati per sabato, più c’è suspense, più siamo contenti».