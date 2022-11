Qatar 2022, Firmino escluso dal Brasile: la sua reazione – FOTO

Qatar 2022, Roberto Firmino è stato escluso dal Brasile dalla lista dei convocati per la competizione: il suo messaggio – FOTO

Roberto Firmino ha commentato con un post su Instagram la sua esclusione dai convocati del Brasile per Qatar 2022.

IL MESSAGGIO – «Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto. Il Mondiale è un sogno per tutti i giocatori e con me non è diverso. Ieri le cose non sono andate come immaginavo o sognavo per la mia vita, ma posso guardare indietro e avere un cuore grato a Dio per avermi già permesso di vivere questo sogno come tanti altri. Vorrei cogliere questa opportunità per mostrare il mio rispetto e congratularmi con tutti i convocati. È stato, è e sarà sempre un onore difendere il mio Paese soprattutto con il dono che il Signore mi ha fatto. Rimango qui fiducioso che Dio ha il meglio per me e faccio il tifo».