Qatar 2022, Moriyasu: «Giappone in una nuova era calcistica»

Hajime Moriyasu, commissario tecnico del Giappone, ha così analizzato il cammino della Nazionale nipponica a Qatar 2022

Hajime Moriyasu, ct del Giappone, ha così parlato del cammino a Qatar 2022 dopo il rientro in Patria.

LE PAROLE – «Credo che questa squadra abbia mostrato al mondo che il Giappone è entrato in una nuova era calcistica. Abbiamo messo le fondamenta per un grande futuro. Abbiamo battuto storiche potenze come la Germania e la Spagna, Nazionali che hanno vinto dei Mondiali».