La Nazionale transalpina in Qatar disputerà la quarta finale di Coppa del Mondo nella sua storia: ma quanti Mondiali ha vinto la Francia?

Grazie al successo per 2-0 sul Marocco, i Bleus ha raggiunto per la terza volta nella loro storia la finale di una Coppa del Mondo. Ma quanti Mondiali ha vinto la Francia?

La Francia ai Mondiali: due trionfi nel 1998 e nel 2018

Quella di Lusail contro l’Argentina sarà la quarta finale mondiale giocata dalla Francia nella sua storia. Dopo decenni di amare delusioni, i Bleus approdano alla gara decisiva di una Coppa del Mondo nel 1998 in casa, dopo aver prevalso ai rigori sull’Italia di Cesare Maldini ai quarti di finale e sulla Croazia in una partita tiratissima in semifinale (vittoria per 2-1).

Il 12 luglio 1998, contro un Brasile con Ronaldo che non sta bene, i transalpini vincono con un netto 3-0 determinato da una doppietta di Zinedine Zidane e da un gol nel recupero di Petit, e sollevano per la prima volta la Coppa del Mondo.

La Francia torna a giocarsi il titolo mondiale nel 2006 in Germania. Ma a Berlino, contro l’Italia di Lippi, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari determinato dai gol ancora di Zidane e di Materazzi per gli azzurri, ai rigori sono questi ultimi a prevalere: decidono l’errore di Trezeguet e la freddezza di Fabio Grosso.

Ai Galletti va decisamente meglio nell’edizione di Russia 2018: la nuova generazione di campioni transalpini, capitanata da Paul Pogba, prevale ai quarti sull’Uruguay, in semifinale di misura sul Belgio (1-0) con rete di Umtiti e in finale dà spettacolo contro la Croazia. Il punteggio finale vede i francesi imporsi per 4-2 con un’autorete di Mandzukic, il gol dal dischetto di Griezmann e le reti di Pogba e Mbappé, che spengono il tentativo di rimonta dei Vatreni, a segno con Perisic e lo stesso Mandzukic.

A Qatar 2022 i Bleus campioni del Mondo in carica rispettano i pronostici, prevalendo non senza fatica nei quarti sull’Inghilterra per 2-1 grazie ai gol di Tchoumeni e Giroud e al secondo tiro dal dischetto fallito da Kane per gli inglesi, dopo il penalty del provvisorio 1-1, e in semifinale superano 2-0 (reti di Theo Hernández e Kolo Muany) l’ostico Marocco. La finale gli vedrà opposti all’Argentina nel tentativo di confermarsi in cima al Mondo e di vincere il loro terzo mondiale.

La Francia campione del Mondo: le formazioni

FRANCIA 1998: Barthez, Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu, Karembeu (58′ Boghossian), Deschamps (cap.), Zidane, Petit, Djorkaeff (75′ Vieira), Guivarch (66′ Dugarry). Ct. Jacquet

FRANCIA 2018 (4-2-3-1): Loris (cap.); Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández; Pogba, Kanté (55′ Nzonzi), Mbappé, Griezmann, Matuidi (73′ Tolisso), Giroud (81′ Fekir). Ct. Deschamps

Quanti Mondiali ha vinto la Francia? Le partecipazioni dei Bleus

1930: Primo turno;

1934: Ottavi di finale;

1938: Quarti di finale;

1950: Ritirata;

1954: Primo turno;

1958: 3° posto;

1962: Non qualificata;

1966: Primo turno;

1970: Non qualificata;

1974: Non qualificata;

1978: Primo turno;

1982: 4° posto;

1986: 3° posto;

1990: Non qualificata;

1994: Non qualificata;

1998: Campione del Mondo ;

2002: Primo turno;

2006: 2° posto;

2010: Primo turno;

2014: Quarti di finale;

2018: Campione del Mondo ;

2022: Finalista