Rabiot, FUTURO INCERTO! L'ex Juventus è ancora SENZA SQUADRA e la Nazionale francese HA DECISO questo - Calcio News 24

Rabiot, FUTURO ancora INCERTO! L’ex giocatore della Juventus è ancora SENZA SQUADRA e la Nazionale francese HA DECISO questo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’addio alla Juventus costa molto caro ad Adrien Rabiot, il giocatore è al momento svincolato ed era stato accostato anche all’Inter e al Milan.

Il francese, infatti, non parteciperà alle competizioni europee fino a febbraio, anche se dovesse trovare una nuova squadra a breve, data la chiusura delle liste di partecipazione alle competizioni. Infine, il suo attuale status di svincolato ha portato anche alla mancata convocazione in Nazionale per gli impegni di Nations League con la Francia. Situazione molto complessa per l’ex bianconero.