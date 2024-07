Rabiot Juve, la decisione del centrocampista: rifiutato il rinnovo

Rabiot ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo della Juve: il centrocampista francese è svincolato e libero di cercare un nuovo club

Rabiot non giocherà con la Juve il prossimo anno perché non ha accettato la proposta di rinnovo che gli ha fatto il club bianconero. A svelarlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport.

I bianconeri, poi, se chiuderanno l’affare Thuram non avrà nemmeno più quella fretta di dover rinnovare per forza il contratto di Rabiot, rimasto svincolato dal primo luglio. In caso di mancato accordo, i bianconeri daranno l’assalto a Koopmeiners.

