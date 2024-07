Rabiot Milan, QUELLA SQUADRA vuole assolutamente BEFFARE i rossoneri. Ecco la SITUAZIONE

Rabiot Milan, il Galatasaray fa sul serio per il CENTROCAMPISTA FRANCESE: rossoneri BEFFATI dai turchi? La situazione

Come riferito da Orazio Accomando, giornalista di DAZN esperto di mercato, il calciomercato Milan potrebbe essere costretto a depennare il nome di Adrien Rabiot da quello della lista dei potenziali rinforzi a centrocampo.

Il Galatasaray infatti sarebbe in forte pressing sul ragazzo avendogli presentato un’offerta coerente con quelle che sono attualmente le sue intenzioni dal punto di vista economico. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per il centrocampista ex Juve.