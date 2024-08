Radu Inter vicino l'addio: c'è l'interesse di una squadra di B

Ionut Radu vicino all’addio all’Inter, ma nel suo futuro sembra esserci l’Italia: il portiere rumeno sarebbe vicino ad una squadra di Serie B

Sembra sbloccarsi qualcosa per la cessione di Ionut Radu per l’Inter. Il portiere rumeno è tra gli esuberi dei nerazzurri e proprio dalla Romania arrivano novità importanti sul suo futuro. Secondo il giornalista Emanuel Rosu il futuro del portiere sarà ancora una volta in Italia.

L’inserimento della Sampdoria pare aver ottenuto gli effetti desiderati: l’affare per il suo trasferimento in Serie B potrebbe davvero arrivare a definizione nel giro di poco tempo.