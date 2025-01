Radu Inter, il portiere resta ancora fuori rosa! Le ultime e le novità sul suo futuro

Radu Inter, il portiere nerazzurro resta ancora fuori rosa! Le ultime e le novità sul suo futuro con alcuni club interessati

Ionut Radu resta un giocatore in uscita dal calciomercato Inter. Il portiere classe ’97 è fuori dai piani dei nerazzurri per il futuro e non fa parte della rosa del tecnico Inzaghi per la stagione in corso. In estate è stato oggetto di molte voci sulle sue possibili destinazioni ma, anche per via di alcune offerte rifiutate da lui stesso, il rumeno è rimasto a Milano. Ecco le ultime riportate da Tuttosport:

FUTURO RADU- «Ionut Radu – al momento – è ancora sotto contratto con l’Inter, seppur sia fuori rosa dai campioni d’Italia. I nerazzurri confidano comunque di piazzare il portiere

in questa finestra di mercato. Sinora per il rumeno interessi mai approfonditi dalla B (Samp e Palermo), si attendono novità anche per il cambio di agente (da Damiani a Pastorello): attenzione anche all’estero»