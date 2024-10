Rafa Leao rinasce in Portogallo, per A Bola è il migliore in campo

Rafa Leao in nazionale torna ad essere incisivo: nella partita di Nations League contro la Polonia il portoghese è il migliore in campo per A Bola

Rafa Leao rinasce lontano dal Milan: nella partita di Nations League Polonia-Portogallo l’esterno stupisce con una ottima prestazione che, per il quotidiano sportivo portoghese A Bola gli vale un 8 e il titolo di migliore in campo: ecco la sua pagella

«Stupefacente. Non appena lo si vede superare il primo, si trattiene il fiato, perché il pericolo è in arrivo. E’ magia in movimento. Forza, tecnica e gestione della palla, in perfetta armonia, da parte di questo attaccante che ha fatto a pezzi la squadra polacca in diverse occasioni. In occasione del gol di Ronaldo, è stato lui ad andare dappertutto, passando da uno e dall’altro, finché il suo tiro non ha colpito il palo. Il secondo (60′) è stato ancora più brillante: si è fatto sorprendere in diverse occasioni, fino a ‘regalare’ il gol a Bruno Fernandes, che non è riuscito a capitalizzare. Sublime»