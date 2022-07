Ramsey Juve, ancora distanza sulla rescissione. Gli ultimi dettagli

Ramsey Juve, c’è distanza per la rescissione del contratto del centrocampista gallese. Gli ultimi dettagli sulla situazione

Ramsey resta in uscita dalla Juve, ma ancora non è stato trovato un accordo per la risoluzione del contratto nonostante i continui contatti con il suo entourage.

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, c’è ancora distanza sulle cifre. Il club bianconero offre 2 milioni, mentre Ramsey ne vuole 4. La soluzione potrebbe trovarsi a metà strada, ma serve tempo.