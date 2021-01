Ranieri: «Il nostro mercato? I recuperi di Gabbiadini e Keita» – VIDEO

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma: queste le sue parole sul mercato dei blucerchiati

«Quello che ha detto Osti è quello di cui parliamo. Dall’inizio di campionato non ho mai avuto a disposizione Gabbiadini e Keita, noi aspettiamo loro. Dal mercato non mi aspetto nulla, se c’è qualcosa che farà al caso nostro ben venga ma non dobbiamo fare nulla di importante. Sono contento così».