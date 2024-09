Raspadori SICURO: «Avevamo bisogno di rifarci e si è visto. Ecco la MIA posizione preferita. Su Spalletti...»

Le parole dell’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, a margine della sfida tra Francia e Italia. Tutte le sue dichiarazioni



Giacomo Raspadori ha parlato alla Rai al margine della sfida dell’Italia contro la Francia.

PAROLE– «Grande vittoria stasera. Quando si vince contro una squadra così, ci sono state tante cose positive. Avevamo bisogno di rifarci e si è visto, anche se in alcuni momenti ci siamo messi dietro. Posizione? Per caratteristiche quella del secondo tempo è la posizione in cui riesco a fare meglio. Riesco anche ad arrivare da dietro e attaccare l’area. Una delle mie caratteristiche è mettermi a disposizione del compagno. Spalletti? Ha detto quello che sta facendo con noi. In competizioni importanti la pressione è alta, ma stiamo lavorando in serenità».