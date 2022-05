Rastelli: «Sono stato vicino ad essere di nuovo il tecnico del Cagliari». Le parole dell’ex tecnico rossoblù

L’ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli che è stato sulla panchina degli isolani dal 2015 al 2017, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’attuale situazione in casa rossoblù

È mai stato vicino al ritorno al Cagliari? Se arrivasse la chiamata accetterebbe?

«L’anno scorso quando è stato esonerato Di Francesco c’è stata una possibilità di essere nuovamente l’allenatore del Cagliari, poi la società ha fatto altre scelte che sono state giuste perchè Semplici ha fatto un capolavoro perchè la salvezza era molto difficile. Per il futuro beh, si sa quanto io sia legato a Cagliari, al Cagliari e alla Sardegna quindi non escludo che se un domani ci fosse l’opportunità di tornare in panchina ne sarei felice»

CONTINUA A LEGGERE QUI