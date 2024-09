Ravezzani PUNGE Vlahovic: «Cifre ASSURDE per quel che VALE. Mercato Juve? Manca ancora QUESTO giocatore»

Le parole di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sulla rosa della Juventus. Tutti i dettagli

Fabio Ravezzani ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della Juventus.

Sul mercato tiene già banco il “caso” Vlahovic: la Juve rischia un Chiesa-bis. Può essere lui il giocatore attorno al quale costruire la Juventus del presente e del futuro?

«Vlahovic secondo me sì, è nella stessa situazione di Chiesa più o meno, pur avendo un apporto in campo più legato mi sembra all’ambiente ed alla maglia. Però è chiaro che un calciatore che ha voglia di costruire qualcosa con la squadra in cui milita, ad un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, rinnova. E rinnova a cifre ragionevoli. Quindi sì, il rischio Chiesa esiste».

Ritiene l’attuale ingaggio del serbo adeguato rispetto alle prestazioni in campo?

«È ovvio che è stato pagato almeno il doppio di quello che ha reso. Io faccio sempre l’esempio, l’anno scorso, di Giroud. Vlahovic è stato il vice capocannoniere con 16 gol, Giroud ne ha fatti 14 e nessuno si è spellato le mani. Secondo me Vlahovic dovrebbe avere il buon senso di riconoscere di non aver reso in proporzione a quanto è stato pagato, una cifra assurda, e trovare un modo logico e anche un po’ affettivo nei confronti del club per prolungare il contratto a cifre più ragionevoli. Cioè: se quest’anno ne prende 12, anziché prenderne 12 anche l’anno prossimo può prolungare di tre anni portando a 8, che sono già tantissimi, i milioni che prende all’anno».

Se dovesse fare un nome o un ruolo in particolare, secondo lei quale pedina manca alla nuova Juve di Thiago Motta?

«La pedina che manca di più è ovvia ed evidente, è una vera alternativa importante a Vlahovic. Sia perché non esiste squadra vincente che non abbiamo un centravanti prolifico, che da solo risolve certe partite. Vlahovic a volte lo fa, altre volte invece non si vede mai. In quelle occasioni le alternative sono modeste: Milik ha qualità ma è un giocatore molto delicato, è sempre ai box. E le altre ipotesi suggerite da Thiago Motta non mi convincono, c’è una lacuna in quel ruolo specifico».

