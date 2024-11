Ravezzani bacchetta Vlahovic: «Non è un fuoriclasse. Il vero problema è questo» - Calcio News 24

Ravezzani ha detto la sua su Dusan Vlahovic: il commento social del giornalista riguardo all’attaccante della Juventus

Sui social, Fabio Ravezzani ha parlato così di Dusan Vlahovic. Altro errore sotto porto contro il Parma, ecco il commento sull’attaccante dei bianconeri.

RAVEZZANI – «Fa una certa impressione, in effetti. Vlahovic è un ottimo attaccante, ma non un fuoriclasse. Tutto qui. Il problema è che lo pagano come tale e non ha ancora accettato proposte per prolungare a una cifra adeguata alla sua bravura».