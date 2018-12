Fa discutere la conferenza stampa dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della sfida Champions di domani sera. L’allenatore dei citizens si è espresso sul caso di razzismo nei confronti di Sterling e ha fatto l’esempio dei suoi figli. Tuttavia, la sua poca conoscenza della lingua l’ha tradito e si è lasciato scappare ad una clamorosa gaffe: «Qui è una situazione normale, i miei bambini vanno a scuola con indiani, neri e persone normali…».

"My kids go to school with Indian people, black people and NORMAL people" 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/zIdqpyVGeM

— Amplia X (@AmpliaLaFamilia) December 11, 2018