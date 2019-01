Inter, campagna social contro il razzismo: «BUU: scrivilo, non dirlo» – VIDEO

L’Inter lancia una campagna anti-razzismo sui social: Zhang, Zanetti e altri esponenti nerazzurri contro i buu negli studi, ecco il video

Gli ululati rivolti a Kalidou Koulibaly nel corso della sfida contro il Napoli sono costati caro all’Inter: dopo la sfida contro il Benevento, a porte chiuse anche la gara contro il Sassuolo. Ma la società nerazzurra ha deciso di prendere posizione e ha diffuso sui social una campagna anti-razzismo con protagonisti volti di spicco: dal presidente Zhang a Zanetti, passando per Figo, Icardi e Eto’o.

Dai buu razzisti a BUU, acronimo di Brothers Universally United: «Scrivilo, non dirlo», l’invito del Biscione, che punta a trasformare l’ululato in un messaggio positivo. Steven Zhang ha spiegato: «Un cambio di segno da negativo a positivo. È questo che vogliamo ottenere con la campagna BUU, write it, don’t say it». Qui di seguito il video