Real Betis, rinnovo Aitor Rubial: l’annuncio a tema THE OFFICE – VIDEO

Real Betis, il club spagnolo ha annunciato il rinnovo di Aitor Rubial con un video a tema The Office, diretto da quest’ultimo: il video e le immagini

Nell’annuncio di un nuovo giocatore o nel rinnovo di un calciatore chiave, ormai gioca un ruolo chiave la comunicazione del club e questa settimana la palma dell’ingegno se la prende il Real Betis. La società di Siviglia ha infatti annunciato il rinnovo di Aitor Rubial. Per l’occasione il club spagnolo ha voluto dare l’annuncio con un video omaggio a The Office, la serie tv con protagonista Steve Carrel nel ruolo di Michael Scott, regional manager della Dunder Mifflin Paper Company.

Rubial diventa quindi per l’occasione Aitor Scott: il calciatore, grande appassionato della serie, ha avuto controllo totale sulla realizzazione del video, come riporta Mundial Magazine, dirigendo e scegliendo tutti i compagni di squadra e dando a loro il ruolo adatto: il più calzante di tutti? Hector Bellerin come Dwight Schrute!