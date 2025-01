Ancelotti, addio in estate al Real Madrid? La risposta del tecnico: «Un giorno lo farò, ma non so ancora quando»

Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, sul suo futuro con le Merengues: «Un giorno andrò via, ma non ho ancora deciso quando»

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Champions League del Real Madrid contro il Salisburgo. In particolare il tecnico ha risposto alla domanda sul possibile addio nelle Merengues.

SE HA GIA’ DECISO DI LASCIARE IL REAL IN ESTATE – «No… no… (ride ndr). Voglio essere molto chiaro: non deciderò mai e poi mai nella mia vita quando lascerò questo club. Un giorno quel momento arriverà, ma non so quando. Non spetta a me decidere. Potrebbe essere domani (ride), tra qualche partita, tra un anno, tra cinque anni… Florentino resterà qui per altri quattro anni e il mio obiettivo è raggiungere i quattro anni di Florentino (ride). E così ci salutiamo insieme (ride).».

MBAPPÉ DICE CHE ‘PENSA’ TROPPO IN CAMPO – «E allora? Pensi meno (ride ndr). In situazioni come questa bisogna tornare alle origini. Quando un giocatore non riesce a dare il meglio di sé, le giocate diventano più complicate. E questo è sbagliato. Bisogna semplificare, non complicare».

INVIDIA PER IL MERCATO DEL MANCHESTER CITY – «No, per niente. Abbiamo una rosa molto completa e, tenendo conto di quanto accaduto l’anno scorso, ovvero che le assenze hanno alzato il livello di impegno, troviamo ispirazione. Siamo pronti per quest’anno».