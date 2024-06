Real Madrid Ancelotti: «Ho il cuore che va a 110, i ragazzi sono concentrati»

Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, prima del calcio d’inizio della finale di Champions League

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Movistar prima del calcio d’inizio della finale di Champions League: di seguito le parole del tecnico del Real Madrid.

«Ho fatto un riposino dalle tre alle quattro, ora mi sento un leone: peccato che non giocherò. Se mi misurassero il battito, sarebbe a 110. Ho visto i giocatori concentrati, ognuno poi prepara il match come preferisce. Lunin? Va in panchina ma sta bene, come tutti»