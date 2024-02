Real Madrid Cambiaso, pronta l’offerta da top: i dettagli

Il Real Madrid in estate vuole fare sul serio per Andrea Cambiaso: pronta un’offerta importante per l’esterno della Juventus

Il Real Madrid guarda in Italia per il 2024-2025. E il giocatore nei radar è Andrea Cambiaso, protagonista finora di un’ottima stagione con la Juventus di Massimiliano Allegri. Bisogna registrare qualche sussurro partito da Madrid già in questa sessione di mercato, ma il club spagnolo ha capito che non era il tempo giusto per andare a bussare alla porta del club bianconero.

Il gradimento però è alto ed è targato Carlo Ancelotti e famiglia, dunque il figlio Davide, suo fidatissimo assistente. Significa sostanzialmente una cosa: che l’intenzione sarebbe quella di andare dritti alla prossima sessione estiva e fare un’off erta da Real, tra i 40 e i 50 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.