Bale e il Real Madrid, storia di un amore in crisi. Zidane pronto a incontrare il gallese per discutere il suo destino

La parabola di Gareth Bale: da stella del Real Madrid a mero comprimario. Il giocatore si unirà al ritiro dei Blancos, durante il quale incontrerà il tecnico Zinedine Zidane per parlare del suo futuro.

Come riporta Marca, testata spagnola, il Real Madrid lascerà Bale solo con la giusta offerta, per il club ma soprattutto per il gallese, che percepisce 16 milioni annui circa.