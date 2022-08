Real Madrid, Florentino Perez saluta Casemiro: «Non pensavo sarebbe arrivato questo giorno...»

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha salutato Casemiro, che lascia i Blancos per approdare al Manchester United

LE PAROLE – «Non ho mai pensato che potesse arrivare questo giorno. Casemiro, sei diventato uno dei miti del Real Madrid. Ricordo che mi dicesti che ti sarebbero bastate 5 partite per dimostrare le tue qualità. Beh, non sono state 5, ma 336 con 18 titoli e 5 Champions League in bacheca».