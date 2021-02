Real Madrid in crisi: risultati, infortuni e mercato. Zidane prova a dare la scossa

Momento delicatissimo per il Real Madrid, che non può permettersi passi falsi in Europa. L’Atletico è inarrestabile e l’infermeria è affollatissima

Anche i ricchi piangono. O quanto meno condividono le difficoltà di tutti. Sta capitando anche al Real Madrid che si trova in una situazione scomoda, amplificata dagli infortuni, dal covid e da risultati a corrente alternata. Tanto che è lo stesso Zidane a lanciare l’allarme dall’infermeria. Per gli ottavi di Champions contro l’Atalanta, infatti, alla lunga lista di indisponibili si aggiunge anche Carvajal, oltre a Militao, Ramos, Valverde, Marcelo, Hazard, Odriozola e Rodrygo. Quasi un’intera squadra ai box, e come se non bastasse il momento è delicatissimo anche a livello di risultati. La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions è arrivata sul filo di lana, con un girone tutto in salita, mentre in campionato i Blancos si ritrovano nell’inedito ruolo di inseguitori già lontani da un Atletico Madrid inarrestabile: con 5 punti di vantaggio in classifica e due partite in meno.

Serve una scossa, Zidane ha provato a darla a parole, ma contro l’Atalanta serviranno anche i fatti. Intanto a minare la stabilità del club c’è anche la telenovela Ramos che imperversa; il capitano è a un passo dall’addio, e secondo El Chiringuito non c’è possibilità che rimanga l’anno prossimo. Un brutto colpo e livello tecnico e d’immagine, per una società che non ha ancora trovato il sostituto. Il Bayern ha giocato d’anticipo per Upamecano, Alaba in questo momento sarebbe il profilo ideale per il Real, ma le richieste sarebbero al limite: contratto quinquennale con stipendio da più di 10 milioni a stagione. Un investimento che il Real Madrid potrebbe permettersi solo a determinate condizioni, e mai come quest’anno – senza i ricavi del Bernabeu – i risultati sportivi potrebbero avere un peso decisivo sul mercato.