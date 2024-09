Real Madrid, l'ex Kubo: «Ecco DOVE dovrebbe giocare Mbappé»

Takefusa Kubo ha parlato della prossima sfida della Real Sociedad contro il Real Madrid, sua ex squadra

Takefusa Kubo, attaccante della Real Sociedad, ha parlato della quarta giornata de LaLiga che vedrà i biancazzurri sfida il Real Madrid, sua ex squadra. Ecco le sue parole ai microfoni di Gol Televisión

TRIDENTE REAL – «Lo vediamo tutti, alla fine credo che siano tre giocatori a cui piace giocare nella stessa posizione e questo vuol dire che forse non stanno dando la loro versione. Ma noi cerchiamo di preoccuparci delle cose nostre, pensiamo alla nostra squadra»

MBAPPÉ – «Soffriremmo molto di più se giocasse sulla fascia che come centravanti, in questo momento va così e spero che le cose non vadano bene per lui domani contro di noi. Quando gioca da centravanti fa più fatica a raggiungere la velocità massima: dobbiamo giocare insieme, aiutarci a vicenda per impedire ai compagni di alzare la testa e passargli la palla»