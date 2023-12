Real Madrid, Modric ai margini: addio a giugno?

Real Madrid, Luka Modric in scandeza a giugno e a 38 anni, con un ruolo sempre più marginale, medita l’addio

Luka Modric, a 38 anni, è finito ai margini del Real Madrid. In questa stagione il centrocampista croato non ha mai giocato 90 minuti consecutivi in campionato, e in Champions League ha completato solo le sfide con Union Berlino e Braga.

Per tutti questi motivi, come riportato da Sport, dopo 12 anni il centrocampista potrebbe decidere di lasciare a giugno, quando il suo contratto scadrà. Ancelotti vorrebbe convincerlo a rimanere, ma la volontà del calciatore è di essere centrale nel progetto.