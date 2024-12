Real Madrid, passo falso con il Rayo Vallecano: 3-3 e manca il sorpasso al Barça

Real Madrid, pareggio nell’anticipo della Liga contro il Rayo Vallecano: mancato il sorpasso al Barcellona e l’Atletico alle spalle spinge

Il Real Madrid spreca l’occasione di finire la serata in prima posizione: nel derby contro il Rayo Vallecano i blancos non vanno oltre al pari, trovandosi in due momenti distinti della gara a dove inseguire: apre le marcature Unai Lopez, pareggia Valverde e poi di nuovo Merengues sotto con Mumin; Bellingham trova il pareggio a fine primo tempo e nella ripresa Rodrygo fa il 3-2, pareggiato poi da Palazon per il 3-3 finale.

Domani sera contro il Leganes il Barcellona avrà un’occasione per riportare a +4 il suo vantaggio sul Real, che intanto deve guardarsi alle sue spalle: l’Atletico Madrid domani potrebbe effettuare il sorpasso sui rivali in caso di vittoria con il Leganes e, delle tre squadre al vertice, sono l’unica che ha sempre vinto nelle ultime cinque giornate.