Real Madrid, Florentino blinda Pintus

Al Real Madrid ci tengono alla preparazione atletica per questo Florentino Perez ha deciso di blindare Pintus.

Secondo quanto riporta Onda Cero, Florentino Pérez lo avrebbe assunto a tempo indeterminato. A prescindere dal futuro di Ancelotti (il cui contratto scade il prossimo giugno), Pintus resterebbe al Real in quanto dipendente del club. Considerato un fenomeno nella preparazione atletica e ormai famoso in tutto il mondo per i suoi risultati.