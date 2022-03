Real Madrid PSG, applausi del pubblico al nome di Mbappé alla lettura delle formazioni

Il pubblico del Santiago Bernabeu ha applaudito Kylian Mbappé alla lettura delle formazioni di Real Madrid-PSG

Kylian Mbappé andrà al Real Madrid a fine stagione? Al momento solo una suggestione di mercato, rinforzata dal fatto che l’attaccante non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il PSG.

Il pubblico del Santiago Bernabeu, però, è pronto ad accogliere l’attaccante francese. Grandi applausi dei tifosi, infatti, sia per gli undici Blancos in campo che per il numero 7 alla lettura delle formazioni.