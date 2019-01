Il Real Madrid di Solari affonda in casa contro la Real Sociedad per 0-2. Perez corre ai ripari acquistando la giovane stella del City

Non è bastato l’arrivo di Santiago Solari a risollevare le sorti de Real Madrid dopo l’esonero di Lopetegui. Questa squadra non è più la macchina perfetta in grado di vincere tutto in Europa. La Real Sociedad, dopo 15 anni e 9 partite consecutive perse, trionfa al Santiago Bernabeu con un netto 0-2. I blancos non approfittano del pareggio dell‘Atletico Madrid contro il Siviglia e rimangono a -7 dalla vetta occupata dal Barcellona, che contro il Getafe può allungare e +10. I mattatori della serata sono Willian José (su rigore assegnato dopo poco più di un minuto) e Ruben Pardo, bravi ad approfittare dei grandi spazi lasciati in difesa dalla squadra madrilena. Una serata che il Real Madrid non dimenticherà in fretta, e che metterà ancora più pressione ad una squadra priva di forze.

Una mano intanto prova ad arrivare dal mercato, con l’acquisto da parte di Florentino Perez di uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, Brahim Diaz. L’ormai ex attaccante del Manchester City arriva per 15,5 milioni più 5,5 di bonus con un contratto fino al 2025. Dopo Odriozola e Vinicius, un altro colpo per il futuro del Real Madrid, anche se sembra essere il presente ad avere bisogno d’aiuto.