Real Madrid, spunta l’ipotesi Cina per Bale: la risposta del gallese

Real Madrid, spunta la Cina nel futuro di Gareth Bale escluso dai blancos: ecco cosa ne pensa il gallese

Gareth Bale non rientrà nel progetto tecnico del Real Madrid che verrà. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagolo, Marca, l’ex Tottenham potrebbe trasferirsi in Cina. Sulle sue tracce, una non specificata squadra di prima divisione.

Tuttavia, l’esterno offensivo gallese preferirebbe aspettare proposte dalla Premier League. E nella peggiore delle ipotesi, giocherà si giocherà le sue chance con la camiseta blanca con ancora tre anni di contratto e 17 milioni di euro a stagione nel suo futuro.