Real Madrid, Ancelotti si gode un Vinicius da Pallone d’Oro: «Raro vedere un giocare fare quello che ha fatto lui»

Le parole di Carlo Ancelotti sulla rimonta del Real Madrid contro il Borussia Dortmund e sulla prestazione fenomenale di Vinicius

Rimonta incredibile del Real Madrid in Champions League: al Bernabeu i Blancos vanno sotto all’intervallo 2-0 contro il Borussia Dortmund nella rivincita della scorsa finale, ma nella ripresa la musica. Sahin ci mette del suo: il cambio Gittens-Anton – fuori una punta e dentro un difensore – toglie equilibrio e abbassa i tedeschi, che fino a quel momento erano in controllo. Basta l’errore del tecnico a spiegare la clamorosa rimonta? No, perchè la vera arma in più di Ancelotti è un Vinicius in formato Pallone d’Oro, che una volta raggiunto il pari si scatena e con una tripletta che chiude la partita sul 5-2. Di seguito le parole del tecnico, riportate da Marca.

«L’intervallo? L’abbiamo vissuto pacificamente, con calma. Abbiamo cambiato il sistema e abbiamo giocato in modo più intenso. Siamo stati timidi nel primo tempo, non siamo stati intensi con la palla e nella ripresa abbiamo fatto meglio con più qualità, più pressione. E’ stata la migliore seconda parte della stagione. Vini? Quello che posso dire è che è raro vedere un giocatore fare un secondo tempo come quella che ha fatto Vinicius. E non per i tre gol, ma per il carattere, è straordinario».