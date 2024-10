Real Sociedad-Anderlecht: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio Anoeta la sfida di Europa League Barcellona-Young Boys: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Companys di San Sebastian si giocherà la gara valevole per la 2ª giornata dei gironi di Europa League tra Real Sociedad-Anderlecht. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Lopez, Kubo, Zubimendi, Sucic, Gomez, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

ANDERLECHT (4-3-3): Coosemans, Sardella, Simìc, Zanka, N’Diaye, Dendonker, Stroeykens, Verschaeren, Dreyer, Dolberg, Edozie. All.Hubert

Orario e dove vederla in tv

Real Sociedad-Anderlecht si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 ottobre per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.