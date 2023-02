Real Sociedad, Ubarretxena: «Non scopriamo oggi la Roma ma possiamo sorprenderla»

Mikel Ubarretxena, vicepresidente della Real Sociedad, ha parlato in merito al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League

PAROLE – «Sarà una sfida aperta, la Roma è terza in campionato e ha eliminato il Salisburgo che arrivava dalla Champions. Sarà difficile ed equilibrata, noi speriamo di fare una grande gara a Roma per poi giocare tranquilli a San Sebastian. Mourinho è sempre un fattore, un tecnico molto mediatico che conosciamo bene, darà qualcosa in più dal punto di vista motivazionale ma la Roma è qualcosa in più di Mourinho. Non scopriamo oggi la Roma ma possiamo sorprenderla».