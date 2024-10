Rebecca Corsi: «Rigore Napoli? inutile perdere energie, e su Fazzini ci sono state solo alcune chiacchiere, ma...»

Le parole di Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, sulla sconfitta dei toscani contro il Napoli e gli intrecci di mercato con i partenopei

Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli ha parlato a Radio Kiss Kiss della partita persa contro il Napoli e i possibili intrecci di mercato tra le due squadre. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «C’è rammarico per la sconfitta col Napoli, ma anche per quella contro la Lazio. Perdere una partita per un episodio ci va girare un po’ le scatole, ma le partite preferisco perderle così, dobbiamo solo continuare su questa strada che è quella giusta. Rigore? Non c’è mai l’immagine pulita che ti dia la risposta definitiva, tanto vale non perdere energie e cercare di andare avanti e pensare alla prossima partita, siamo già con la testa alla gara di domenica e la concentrazione è tutta lì».

INTERESSE DEL NAPOLI PER FAZZINI – «C’è stata qualche chiacchiera, ma a Jacopo farebbe bene restare ancora un anno qui con noi. Domenica c’è stato modo di toccare con mano il valore del ragazzo, ma Jacopo deve pensare all’Empoli ed alla sua crescita in modo che si possano aprire le porte di club tipo il Napoli»