Rebic, Il Milan ed il suo agente discuteranno anche di Jovic

Rebic, contratto biennale con il Milan che ad ogni modo vorrebbe chiarire in fretta la questione soprattutto con l’Eintracht di Francoforte. Il procuratore è atteso a Milano per parlare non solo di lui ma anche di Jovic del Real Madrid.

C’É ANCHE IL NAPOLI- Anche il Napoli recentemente avrebbe chiesto informazioni sul centravanti serbo classe 1997, per questo motivo, il Milan vorrebbe accelerare per eliminare la concorrenza. Un punto su tutti, l’ingaggio del giocatore.