Rebic si presenta ai tifosi: per vederlo in campo però occorre tempo

Milan, Ante Rebic si presenta ai tifosi ma per Giampaolo è troppo presto per dargli fiducia: domenica sarà in panchina

Ante Rebic oggi si è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi del Milan in conferenza stampa, un viso emozionato e convinto dei propri mezzi quello del calciatore croato che è consapevole di starsi giocando una grande chance nel calcio che conta con la gloriosa maglia rossonera.

Non è dello stesso parere (almeno al momento) Marco Giampaolo che domenica al Bentegodi contro il Verona lo farà partire presumibilmente dalla panchina lanciando in campo i giocatori già più addentrati negli schemi tattici. Spazio dunque a Piatek e Castillejo anche contro l’Hellas, compagine che storicamente ha sempre dato dei grossi grattacapi al Diavolo che in Veneto ha persino perso due Scudetti.