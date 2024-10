Clamorosa indiscrezione in casa Torino, Urbano Cairo incontra Red Bull per la possibile cessione, i dettagli, cosa succede e il retroscena Bellanova

Un retroscena, quello tra Red Bull e Torino, che (il condizionale ed obbligo) avrebbe a dir poco del clamoroso. Questa mattina le attenzioni del mondo Toro in toto si sono rivolte sin dalle prime luci dell’alba all’ultima indiscrezione riportata da La Stampa. Protagonisti la nota azienda austriaca fondatrice della bevanda energetica (ma che detiene attività in svariati ambiti tra i quali il calcio appunto) e Urbano Cairo.

Secondo quanto riportato da il quotidiano piemontese, negli ultimi mesi l’attuale patron del Torino avrebbe personalmente incontrato esponenti della Red Bull. Ricordiamo a tal proposito come la ditta dallo scorso agosto sia diventata ‘Official Energy Drink partner’ della società calcistica piemontese. Tali sedute però, continua il giornale, sarebbero andate prima nella direzione dell’allargamento della collaborazione come main sponsor e poi per valutare addirittura un interessamento all’acquisto del Torino stesso.

Due sarebbero però gli aspetti cruciali di questo filo a doppio nodo che starebbe intrecciando Toro e Red Bull. La prima; il leitmotiv austriaco di ‘acquistare’ squadre di medio livello ma di potenziale rispetto al campionato che giocano, caratteristica che accomuna la strategia che ha portato i proprietari dell’energy drink a collezionare club calcistici in giro per il mondo.

La seconda, e qua si entra più nello specifico in casa Torino: la presenza di uno stadio di proprietà. Così spiega nel merito il noto cartaceo: «Un dossier che è allo studio della Red Bull e che troverebbe, come condizione imprescindibile per chiudersi positivamente, avere uno stadio di proprietà dove poter avviare progetti commerciali paralleli ma che garantirebbero flussi di cassa. La concessione dello stadio Olimpico scade nell’estate del 2025 e quindi il discorso tra il Torino Fc e il sindaco».

E ancora: «Stefano Lo Russo, per il rinnovo è aperto e su questo tema ci sono stati già vari contatti. Ma in realtà il Comune, che ora incassa circa 500 mila euro all’anno, sarebbe disponibile a valutare la vendita nonostante pesi ancora la vecchia questione delle ipoteche aperte con l’Agenzia delle Entrate da Cimminelli all’epoca del fallimento. Situazione però considerata superabile. La Red Bull informalmente ribadisce che «è official energy drink del Torino per la stagione in corso».

Non da ultimo, la stessa cessione dell’ex Inter e Cagliari Bellanova in extremis negli ultimi giorni della passata sessione di calciomercato dal Torino e l’Atalanta – si legge: «E il perché sarebbe rintracciabile proprio nella necessità di appianare un po’ le casse per una trattativa aperta». Ed infine la chiosa: «E se fosse vero che ‘Red Bull non entra in campo mai per caso’, allora potrebbero rivelarsi veritiere le voci che nel mondo dei cuori granata circolavano già ad agosto. Negli stessi giorni in cui si ipotizzava che a settembre sarebbe stato ufficializzato un accordo di sponsorizzazione con Red Bull, circolava una seconda voce, parallela e speranzosa: ‘Ci sarebbe una trattativa per acquistare il Toro da parte di Red Bull’».

Che il Torino di Urbano Cairo e la Red Bull stiano effettivamente per chiudere un accordo per l’effettiva cessione della società è forse presto per dirlo. Da capire quindi se nei prossimi giorni potranno spuntare eventuali e nuove indiscrezioni. Sia in un senso che nell’altro naturalmente. Quel che è certo è che come anticipato, in un men che non si dica la notizia ha iniziato – come ampiamente prevedibile – a circolare tramite tutte le piattaforme social del mondo granata. I tifosi del Torino (e, per forza di cosa, Red Bull) restano in attesa. Maggiori informazioni e più dettagliate nell’articolo a firma di Claudia Luise ed Elisa Sola.