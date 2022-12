Reggina, Inzaghi: «Il Como ha l’attacco migliore della Serie B»

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio contro il Como in Serie B

PAROLE – «É stata una partita difficile, loro buttano queste palle lunghe su Cerri. Poi ci sono anche Mancuso e Cutrone: il Como ha l’attacco migliore della Serie B. I ragazzi sono stati bravissimi, anche se abbiamo commesso un errore incredibile e potevamo prendere gol. La squadra è stata brava. Io ho tutti titolari e chi metto dentro so che fa bene. Sono contento, è una vittoria molto importante per la classifica e per il morale: andiamo avanti, sono felice della risposta dei miei ragazzi».