Reguilon Atletico Madrid, UFFICIALE l’acquisto del terzino

Reguilon Atletico Madrid, il club colchonero ha reso UFFICIALE l’acquisto del terzino spagnolo: il comunicato

Sergio Reguilon, come da comunicato, è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid.

IL COMUNICATO – «Sergio Reguilón è già un nuovo giocatore dell’Atlético de Madrid dopo l’accordo raggiunto con il Tottenham Hotspur per il trasferimento al nostro club fino alla fine dell’attuale stagione 2022/23.

Nazionale spagnolo di 25 anni, ha debuttato in Prima Divisione il 3 novembre 2018, affermandosi nell’élite nella stagione successiva indossando la maglia del Siviglia. Ha giocato 38 partite ufficiali con la squadra del Siviglia, durante le quali ha segnato 3 gol e distribuito 5 assist, essendo una presenza fissa negli undici di una squadra che ha vinto l’Europa League nella stagione 2019/20. Già in Premier League, nelle ultime due stagioni, ha difeso i colori degli Spurs in un totale di 67 partite, contribuendo con 2 gol e 9 assist.

Così nel nostro club arriva un calciatore giovane ma esperto; un terzino sinistro dalla lunga distanza, forte nella pressione e con l’istinto di unirsi all’attacco fuori e dentro.

Il nuovo difensore rojiblanco ha firmato il suo contratto con la nostra entità dopo aver superato la relativa visita medica presso la Clinica Universitaria di Navarra. Il giocatore è stato operato la scorsa settimana per pubalgia e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo e di riadattamento funzionale con i servizi medici del nostro club».