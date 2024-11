Eliano Reijnders: «Mio fratello Tijjani nel Milan si trova bene in una certa posizione, ma sa fare tutto. Il mio sogno? Andare al Mondiale e venire in Italia»

Le parole di Eliano Reijnders, fratello di Tijjani del Milan, sull’impatto del calciatore olandese sul club rossonero. Tutti i dettagli

Nella famiglia Reijnders non c’è solo Tijjani a fare il calciatore. Insieme al milanista, c’è il fratello Eliano, in forza al Pec Zwolle in Olanda. Lui ha scelto di vestire la maglia dell’Indonesia date le origini familiari. Il Corriere dello Sport lo ha incontrato.

IL FRATELLO FAMOSO – «Lo so bene. Me ne rendo conto anche guardando i social. I tifosi sono pazzi di lui. Guardo tutte le sue partite. Se ho tempo di andare a Milano vado anche allo stadio. Ho ancora in mente la gara con il Real: è stata incredibile».

LA POSIZIONE IDEALE – «Dal mio punto di vista è un 8. Perché in questo modo può sia attaccare sia difendere».

MEGLIO IN UN CENTROCAMPO A TRE – «Non ha difficoltà a giocare anche come 6 (centrale, ndr), oppure 10 (trequartista, ndr). Ma, secondo me il meglio lo dà proprio da 8. Diciamo che con Fofana al suo fianco e Pulisic più avanti, come è accaduto proprio contro il Real, il centrocampo del Milan funziona bene».

GIOCARE NELL’INDONESIA – «Un orgoglio. E’ la nazione d’origine di mia mamma e dei miei nonni».

IL SOGNO É IL MONDIALE – «Certo. E ora che abbiamo battuto l’Arabia Saudita le chances sono aumentate. Sarebbe bellissimo sfidare l’Olanda e mio fratello».

L’IDEA DI GIOCARE IN ITALIA – «Certo. Non solo in Serie A, anche la B è un ottimo campionato».