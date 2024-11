Reijnders: «Vi svelo cosa è successo quando è arrivato il goal contro il Real Madrid. Al Milan sto bene»

Le dichiarazioni di Reijnders ai microfoni di Ziggo Sport: il commento sulla sua posizione nell’Olanda e sul presente al Milan

Queste le dichiarazioni di Tijjani Reijnders ai microfoni di Ziggo Sport. Le parole sia sulla nazionale olandese sia sul momento al Milan.

PAROLE – «Dopo il gol contro il Real Madrid il mio telefono squillava senza sosta. Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti troppo: non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte. Se posso coesistere con De Jong? La decisione spetta all’allenatore. Ovviamente la cosa più importante è giocare per la nazionale olandese. Sta a me dimostrare in ogni partita che merito un posto da titolare in campo. Posso giocare in tutte e tre le posizioni del centrocampo, non ho una posizione preferita».