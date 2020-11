Reja: «Ibrahimovic è più completo di Ronaldo. Inter? Manca cattiveria»

Edoardo Reja, ct dell’Albania, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: queste le sue parole sul nostro campionato

MILAN – «Quello che sta facendo da quanto sono arrivati Pioli e Ibra è molto importante. L’allenatore ha creato una squadra forte, Rebic, Calhanoglu, Castillejo, Kessie e Bennacer sono cresciuti tanto. I rossoneri stanno facendo vedere un grande calcio, hanno rabbia e credo che la rosa sia all’altezza e adeguata per arrivare fino in fondo alla stagione. Poi è chiaro, se a gennaio ci saranno occasioni il Milan non si tirerà indietro, ma penso che sia già competitiva per lottare per la Champions».

NAPOLI – «Ha perso in casa contro Sassuolo e Milan, due battute d’arresto. Rispetto agli altri anni De Laurentiis non ha venduto nessuno e ha comprato altri giocatori. Ieri l’espulsione di Bakayoko è stata determinante, doveva essere un po’ più attento. Mi aspettavo di più da Mertens e Lozano e l’assenza di Osimhen si è fatta sentire molto, è troppo importante per il Napoli».

IBRAHIMOVIC – «A chi si può paragonare? A nessuno, è straordinario e ha tutte le caratteristiche, sia fisiche che tecniche. Adesso è anche uomo squadra, l’esperienza lo ha fatto diventare uno che aiuta i compagni. Ronaldo per esempio è un giocatore più individuale, Ibra è veramente completo».

JUVE – «Ha avuto un inizio titubante ma adesso sta cambiando e migliorando. Pirlo sta lavorando e può contare su giocatori importanti e di qualità. Il calendario da qui a dicembre sarà in discesa, mentre le altre si affronteranno in molti scontri diretti».

INTER – «Hanno alti e bassi, Conte lo ha detto, così come Gattuso che ha affermato che alla sua squadra manca qualcosa sotto il punto di vista della cattiveria».