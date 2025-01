Rensch Roma, affare fatto con l’Ajax: visite mediche e firma del contratto. Ecco le cifre del nuovo colpo giallorosso

Rensch Roma, affare fatto per il nuovo giocatore giallorosso. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa appena conclusa con la squadra capitolina

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Rensch è un nuovo giocatore della Roma per 6 milioni di euro dall’Ajax. Ecco l’annuncio sull’acquisto giallorosso.

CALCIOMERCATO ROMA – Devyne Rensch all’AS Roma, eccoci qui! Accordo verbale in atto con l’Ajax per 6 milioni di euro di extra inclusi. La Roma voleva solo Rensch, visite mediche e viaggio per seguire. Dopo 156 partite, il terzo giocatore più giovane a raggiungere 100 partite di Eredivisie per l’Ajax dal 2000…nuovo capitolo.