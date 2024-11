Digiuno spezzato: prima doppietta in Champions per Mateo Retegui (con un centravanti atalantino a distanza di 4 anni) - Calcio News 24

Retegui segna la prima doppietta in Champions League: l’ultimo centravanti a siglarla con l’Atalanta fu Duvan Zapata 4 anni fa

Young Boys Atalanta è la storia scritta sulla storia: la vittoria più longeva in Champions League dei nerazzurri, la consacrazione di De Ketelaere, ma anche le prime due reti di Mateo Retegui in Coppa dei Campioni. L’italo-argentino inoltre ha spezzato un periodo di digiuno non solo suo, ma anche della figura del “centravanti atalantino” in Champions League.

Era da più di 4 anni che l’Atalanta non segnava una doppietta in Champions League con un centravanti puro: 27 ottobre 2020 contro l’Ajax con la firma di Duvan Zapata.