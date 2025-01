Retegui sempre più nella storia: 16 goal con l’Atalanta ed eguagliate tre leggende nerazzurre (e il record può salire)

Retegui sempre più leggenda di questa Atalanta: eguagliate tre leggende nerazzurre che hanno raggiunto 16 goal (ma a fine stagione)

Altro record per Mateo Retegui: 16 goal realizzati con l’Atalanta in campionato portando la Dea sempre più in alto in classifica, e nel mezzo anche una grande pagina di storia scritta proprio ieri contro il Como.

Eguagliate tre leggende nerazzurre: German Denis (2012), Papu Gomez (2017) e Cristiano Doni (2002), con la differenza che la stagione attuale non è ancora finita.